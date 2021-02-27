В России вновь запустят спутники для космического интернета

Об этом, ссылаясь на информацию компании «Главкосмос», рассказало издание ТАСС. Отмечается, что все 36 спутников на данный момент уже транспортировали на космодром. Причем подготовка к запуску в марте начнут уже сегодня.

”27 февраля начнётся их подготовка к запланированному на 25 марта запуску с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»”, — указали представители предприятия.

Известно, что всего в этом году в России хотят совершить восемь пусков в рамках программы OneWeb. Предполагается, что осуществляться они будут с таких космодромов, как Байконур, Восточный и Куру.