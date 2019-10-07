В России во время военных учений применили новую технологию маскировки

По имеющейся официальной информации, на полигоне Князе-Волконский задействовано порядка 3 тыс военных, проходящих службу в мотострелковом соединении. Что же касательно причины, по которой проводимый маневр можно считать необычным, то связано это с тем, что по ходу его выполнения будут отработаны новшества в области маскировки. Так, благодаря маскировке, боевые подразделеня будут выглядеть как мирные сельхозобъекты, либо промышленные инфраструктурные объекты.

”Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, а также применению приёмов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов”, — говорится в заявлении пресс-службы округа.