Наука и технологии
Сегодня 13:31
В России во время военных учений применили новую технологию маскировки
В общей сложности в учениях приняло около 3 тыс военнослужащих
Пресс-служба Восточного военного округа опубликовала информацию, согласно которой российские военные в рамках местных учений воспользовались примечательным маневром. В данном случае речь идет об учениях, которые проходят на Хабаровского края прямо сейчас.
По имеющейся официальной информации, на полигоне Князе-Волконский задействовано порядка 3 тыс военных, проходящих службу в мотострелковом соединении. Что же касательно причины, по которой проводимый маневр можно считать необычным, то связано это с тем, что по ходу его выполнения будут отработаны новшества в области маскировки. Так, благодаря маскировке, боевые подразделеня будут выглядеть как мирные сельхозобъекты, либо промышленные инфраструктурные объекты.
”Особое внимание будет уделено межвидовому взаимодействию, а также применению приёмов построения разведывательно-огневых контуров по опыту современных военных конфликтов”, — говорится в заявлении пресс-службы округа.
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