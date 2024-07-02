В России восьмикратно выросла доля использования отечественного ПО

Нетворкинг-платформа Digital Leader опубликовала результаты исследования рынка BI-решений в России, проведённого совместно с K2Тех, Data Lab, Kept, Arenadata и НОРБИТ. С 2021 года до первого квартала 2024 года доля российских BI-систем внезапно возросла с 9% до 68%, в то время как доля зарубежных решений сократилась с 90% до 23%.

Большие компании, работающие в enterprise-сегменте, которые ранее использовали иностранные продукты или комбинированные решения, сейчас все чаще обращают внимание на отечественные BI-системы. Они сталкиваются с проблемами при продлении лицензий на зарубежные решения, обновлении их и интеграции, а также испытывают дефицит специалистов для технической поддержки.

Руководитель производства управления данными Big Data & BI в K2Тех, Дмитрий Красников, подчеркнул, что многие современные российские BI-системы не уступают зарубежным по функциональности и превосходят их в удобстве интерфейса, поддержке различных источников данных и вендорской поддержке. Он отметил растущий интерес к таким отечественным решениям, как Visiology, Форсайт, Luxms BI, Loginom, 1С: Аналитика и Goodt Insight.

Исследование также показало, что для выбора BI-системы ключевыми факторами стали стоимость лицензий и внедрения, производительность и функциональность. Большинство компаний предпочитают размещать BI-системы внутри своей инфраструктуры из соображений безопасности. данных, однако среди предприятий enterprise-сегмента есть те, кто рассматривает облачные решения при наличии выгодной цены и использовании отечественных платформ.

В целом, российский рынок BI-систем демонстрирует быстрый рост, привлекая внимание не только качественных вендоров, но и конструктивной обратной связью от пользователей, что способствует улучшению функционала и адаптации продуктов под конкретные потребности клиентов.