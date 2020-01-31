В России воспитателей в детском саду уличили в насилии над детьми с помощью "умных" часов

”Следственным отделом по городу Карачаевску начата проверка сообщения, размещенного в средствах массовой информации, о том, что в одном из детских дошкольных учреждений поселка Коста-Хетагурово Карачаевского района регулярно и систематически применяется насилие в отношении детей”, — сказано в сообщении ведомства.

По официальным данным, прямо сейчас на месте работает группа, состоящая из следователей и криминалистов. В том числе они занимаются установкой необходимых деталей произошедшего, в том числе опрашиваются родители воспитанников, а также сами работники детского сада.

Напомним, что скандал вокруг детского сада разгорелся после того, как отец одного из воспитанников вручил своему ребенку смарт-часы и отправил в сад. После того, как он вернулся домой, родитель прослушал запись, которую они сделали, после чего выяснил, что воспитательницы кричали и активно лупили детей.