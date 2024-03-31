В России возобновились лётные испытания нового пассажирского самолёта

ОАК возобновила программу лётных испытаний регионального самолёта Ил-114-300. Очередной полет прошёл нормально и длился 40 минут. Это был второй опытный полет самолёта, который стартовал с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ имени П. А. Воронина.

Во время полёта лётчики и инженеры проверили внутренние системы и оборудование самолёта. Полет проходил на высоте до 900 метров со скоростью до 230 километров в час. Это важный шаг в программе тестирования нового самолёта, который должен стать значимым в региональной авиации.