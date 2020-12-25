Наука и технологии
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В России возродят лаборатории для тестирования нового оружия в экстремальных условиях
Подобная инициатива была «зарублена» ещё во времена СССР
В сети появилась информация о важной инициативе, согласно которой в России возродят лаборатории для тестирования нового оружия в экстремальных условиях. Произойдёт это на базе центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш).
Речь идёт о специальных камерах, в которых поддерживаются экстремальные условия (запыление, пониженная и повышенная температуры и т.д.), говорится на сайте института. Причём некоторые из них уже прошли аттестацию.
На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса для испытания вооружения в экстремальных температурных (до ±60 градусов С) и затруднённых (запыление, дождевание) условиях. Аттестацию прошли 3 камеры: камера пыли, комбинированная камера тепла и дождя и камера холода.
Отметим, что в рамках подобных испытаний будет тестироваться специальнее гранатомётное и малокалиберное пушечное вооружение (калибра до 30 мм).