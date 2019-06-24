В России возродят элитные магазины для иностранцев

Министерство финансов России готовит постановление правительства о беспошлинной торговле для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств. Проект постановления уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Для таких случаев предлагается воссоздать подобие советских магазинов «Березка», где иностранные сотрудники посольств и консульств смогут покупать товары за доллары, евро и российские рубли.

Минфин предлагает создать по одному такому магазину в Москве и Санкт-Петербурге. Они будут обслуживать дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, расположенные на территории России, а также самих сотрудников этих учреждений при предъявлении документов, удостоверяющих их аккредитацию при МИД России.

Продавать в них можно будет только те товары, которые подходят под таможенную процедуру беспошлинной торговли.