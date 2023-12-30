В России впервые использовали биопринтер во время хирургической операции

В госпитале имени академика Н. Н. Бурденко прошла уникальная операция, впервые в мире используя биопринтер. Это устройство, созданное учёными НИТУ МИСИС и компанией «3Д Биопринтинг Солюшенс», включает в себя роборуку, систему биопечати и компьютерное зрение. Под наблюдением хирурга система сканирует и закрывает рану полимерными композициями, содержащими клетки самого пациента, с использованием биопринтера.

В процессе операции биополимер подаётся в рану по заранее заданной траектории, которую программирует специалист НИТУ МИСИС после сканирования повреждённого участка. Клетки для биополимера извлекаются из костного мозга пациента и используются для наполнения биопринтера. Операцию проводит робот под контролем врача, открывая новые перспективы для лечения сложных травм мягких тканей, согласно медикам госпиталя.

Директор Института биомедицинской инженерии, НИТУ МИСИС, Фёдор Сенатов подчеркнул, что в ближайшем будущем можно ожидать широкого внедрения технологий биопечати in situ в клиническую практику.