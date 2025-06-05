В России впервые использовали квантовые точки для обнаружения рака

Учёные из Пензенского государственного университета впервые применили квантовые точки с усложнённой структурой для диагностики рака. В Минобрнауки России отметили, что этот метод позволяет точнее определять злокачественные образования благодаря особенностям взаимодействия квантовых точек с опухолевой средой. Квантовые точки представляют собой крошечные нанокристаллы, которые светятся дольше обычных красителей и помогают в реальном времени видеть размер опухоли.

Пензенские исследователи сосредоточились на том, как квантовые точки реагируют на аминокислоты, которых вокруг раковых клеток очень много. Эти аминокислоты меняют свет, излучаемый квантовыми точками, что позволяет распознать опухоль по изменению длины волны излучения. По словам профессора Владимира Кревчика, именно такое взаимодействие помогает отличить опасные клетки от здоровых, поскольку аминокислоты выступают как «питание» для опухоли и сосредоточены в её окружении.

Это открытие может стать важным шагом в развитии квантовых технологий для медицины, так как до сих пор никто в мире не использовал именно такие сложные квантовые точки для диагностики. Новый метод обещает повысить точность и эффективность выявления рака, открывая новые возможности для своевременного лечения.