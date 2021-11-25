В России впервые испытали отечественный препарат для лечения болезни Альцгеймера

Известно, что основными причинами развития болезни Альцгеймера являются амилоидные бляшки — протяжённые упорядоченные структуры, состоящие из пептидов и белков, в том числе амилоидогенных. Вне нервных клеток, в местах контакта нейронов, накапливается пептид AB, из которого и формируются бляшки, приводящие к нейродегенерации и впоследствии — к деменции.

Те методы лечения, которые предлагаются сейчас, основаны на разрушении внеклеточных отложений AB. Но это может привести к образованию гораздо более опасных сгруппированных вместе молекул пептида B-амилоида, воздействующих на функцию белков, мембранных рецепторов и каналов, что в конечном итоге приводит к смерти клеток мозга.

Учёные из российского МФТИ совместно со специалистами Юлихского Исследовательского центра в Германии получили атомарную структуру D-пептида, стабилизирующего мономер AB и динамически взаимодействующего на прилегающую к мембране область мембранного белка. На основании полученных веществ разработан и тестируется препарат для упорядочивания белков, что препятствует формированию их в структуры, приводящие к болезни.