В России впервые начнётся судебное дело против мессенджера Viber

Судья из Московского Таганского района впервые рассмотрит дело о мессенджере Viber, связанное с нарушением правил удаления запрещённого контента. Эту информацию передали из суда журналисты.

«Роскомнадзор составил первый протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении мессенджера Viber», — сообщила собеседница агентства.

В этом протоколе указывается на нарушение правил удаления запрещённого контента. Также в этот же день был составлен аналогичный протокол в отношении мессенджера Telegram. Пока неизвестна дата рассмотрения дела, а также детали о конкретных материалах, на которые делается ссылка, не разглашаются.