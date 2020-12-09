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В России впервые нашли вещества, которые могут быть предвестниками жизни на Земле
И всё благодаря исследованию специалистов из Санкт-Петербургского Государственного Университета
В сети появилась информация о свежем открытии российских учёных из СПбГУ – им удалось первыми найти в России природные циклофосфаты, которые могут быть предвестниками жизни на Земле.
Проведение исследование поддержал грантом Российский научный фонд, говорится в материале журнала Geology. Обнаружение и изучение природных циклофосфатов в горных породах очень важно для науки, т.к. именно это приближает учёное сообщество к выявлению процессов, приведших к возникновению жизни на нашей планете.
Редкость фосфидов – соединений фосфора, которые не содержат кислород – в современной литосфере не означает, что они не были распространены на Земле ранее, так как геохимическая среда миллиарды лет назад значительно отличалась от сегодняшней. Со временем атмосфера Земли всё больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов.