В России впервые нашли вещества, которые могут быть предвестниками жизни на Земле

Редкость фосфидов – соединений фосфора, которые не содержат кислород – в современной литосфере не означает, что они не были распространены на Земле ранее, так как геохимическая среда миллиарды лет назад значительно отличалась от сегодняшней. Со временем атмосфера Земли всё больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов.