В России впервые обнаружен омикрон-штамм у шестимесячного ребёнка

По его словам, женщина и ребёнок не выезжали за границу и не контактировали ни с кем, кто вернулся из каких-либо зарубежных поездок. Ковалёв предупредил о соответствующих рисках местного распространения штамма.

«Следовательно, геновариант нового коронавируса "Омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — подчеркнул специалист.