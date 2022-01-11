В России впервые обнаружен омикрон-штамм у шестимесячного ребёнка

Наука и технологии
Сегодня в 21:17
1 мин.
В России впервые обнаружен омикрон-штамм у шестимесячного ребёнкаВ Ростове-на-Дону
Штамм «Омикрон» обнаружили у женщины и её шестимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
По его словам, женщина и ребёнок не выезжали за границу и не контактировали ни с кем, кто вернулся из каких-либо зарубежных поездок. Ковалёв предупредил о соответствующих рисках местного распространения штамма.
«Следовательно, геновариант нового коронавируса "Омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — подчеркнул специалист.
Источник: Известия