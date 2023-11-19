В России впервые объявили иноагентом VPN сервис

В России впервые объявили иноагентом VPN сервисМинюст признал иноагентом сервис компании Hidemy.network Ltd
Российский минюст впервые признал иноагентом компанию, разрабатывающую VPN
Министерство юстиции России впервые придало статус иностранного агента компании Hidemy.network Ltd., поставщику VPN-сервиса, известного как HideMy.name. Это решение связано с распространением компанией недостоверной информации о политике российского правительства через её канал в Telegram. Сейчас Hidemy.name также ведёт судебный процесс с Роскомнадзором из-за блокировки своего сайта.
Минюст утверждает, что статус иностранного агента был присвоен не за провайдерскую деятельность, а из-за распространения компанией материалов, в том числе недостоверной информации, о решениях и политике российских властей. По мнению юристов, для обычных пользователей оплата услуги VPN-сервиса, признанной иностранным агентом, может стать рискованной.
Тем не менее, на данный момент остаётся неясным, каким образом новый статус компании повлияет на обычных пользователей. Специалисты предполагают, что совершение трансакций в пользу иностранного агента, таких как оплата подписки на сервис, может послужить основанием для присвоения этого статуса плательщику. Появившиеся изменения в КоАП также предостерегают о возможности привлечения к административной ответственности за невыполнение предупреждений органа, контролирующего законы об иностранных агентах. На данный момент для обычных пользователей риск представляется минимальным.