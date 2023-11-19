В России впервые объявили иноагентом VPN сервис

Министерство юстиции России впервые придало статус иностранного агента компании Hidemy.network Ltd., поставщику VPN-сервиса, известного как HideMy.name. Это решение связано с распространением компанией недостоверной информации о политике российского правительства через её канал в Telegram. Сейчас Hidemy.name также ведёт судебный процесс с Роскомнадзором из-за блокировки своего сайта.

Минюст утверждает, что статус иностранного агента был присвоен не за провайдерскую деятельность, а из-за распространения компанией материалов, в том числе недостоверной информации, о решениях и политике российских властей. По мнению юристов, для обычных пользователей оплата услуги VPN-сервиса, признанной иностранным агентом, может стать рискованной.

Тем не менее, на данный момент остаётся неясным, каким образом новый статус компании повлияет на обычных пользователей. Специалисты предполагают, что совершение трансакций в пользу иностранного агента, таких как оплата подписки на сервис, может послужить основанием для присвоения этого статуса плательщику. Появившиеся изменения в КоАП также предостерегают о возможности привлечения к административной ответственности за невыполнение предупреждений органа, контролирующего законы об иностранных агентах. На данный момент для обычных пользователей риск представляется минимальным.