В России впервые оштрафовали Telegram-канал за нарушение закона «О рекламе»

РКН оштрафовал Telegram-канал «Лиса рулит» за отсутствие идентификатора рекламы. Закон «О рекламе» был принят в сентябре 2023 годам, и одно из положений закона обязывает маркировать рекламный контент.

Согласно закону, штрафы за распространение рекламы без маркировки или за нарушение требований к размещению составляют от 30 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и 200-500 тысяч для юрлиц.

В РКН штраф подтвердили, но сумму не назвали. На запрос РБК канал «Лиса рулит» не ответил.