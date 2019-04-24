В России впервые осудили по закону о неуважении к власти

В России впервые вынесен судебный приговор на основании закона о «неуважении к власти». 22 апреля Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей. На прецедент обратил внимание Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора».

Пользователь опубликовал в социальных сетях две записи с оскорблениями. На сайте суда поясняется: «Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в г. Малая Вишера разместил в сети «Интернет» в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ».

Журналисты обратили внимание на выложенную на YouTube запись без видеоряда, но со звуком, на которой зачитывается приговор суда. Там, в том числе упоминаются те самые записи, в которых присутствует фраза «Путин — сказочный (матерное слово)».

Так называемый закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта 2019 года. Он предусматривает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном нарушении — штраф до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток.