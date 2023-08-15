В России впервые показали отечественные защищенные мессенджеры

На форуме «Армия-2023» компания «Росэлектроника», входящая в госкорпорацию «Ростех», представила два защищённых мессенджера — «Импульс» и «Колибри». Эти приложения предназначены для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и «Аврора». Главная цель мессенджеров — обеспечить безопасный обмен информацией, минимизируя риск утечки данных.

Мессенджеры разработаны экспертами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ), входящего в «Росэлектронику». Они обеспечивают защиту речевой, текстовой, файловой и голосовой информации, а также позволяют создавать групповые чаты. Особенностью данных мессенджеров является то, что они интегрированы с комплексными решениями, включая серверное программное обеспечение и средства для создания защищённых VPN-каналов связи с использованием российских криптоалгоритмов.

«Колибри» функционирует на ОС «Аврора 4.0», а «Импульс» — на ОС Android. Эти мессенджеры могут работать с аппаратным средством криптографической защиты информации «Портал-10» или непосредственно без него. Помимо обмена сообщениями, они также обеспечивают защищённый доступ к электронной почте, облачным хранилищам и видеоконференциям.

Генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков подчеркнул, что несмотря на разные операционные системы, «Колибри» и «Импульс» могут взаимодействовать друг с другом. Это означает, что пользователи могут без труда обмениваться сообщениями и осуществлять звонки между мессенджерами.