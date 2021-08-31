В России впервые применили штрафы за неподключение к Национальной системе доменных имён

Требование о подключении к НДПИ относится к закону о «суверенном рунете» и является обязательным – так даётся гарантия, в что в случае отключения рунета от мировой Сети в национальном сегменте продолжится бесперебойная работа интернета. Система работает таким образом, что превращает адрес сайта в IP-адрес, дублируя существующую систему доменных имён. По закону, за несоблюдение требования предусмотрены штрафы в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, компании не хотят подключаться к системе, из-за непрозрачности её регламентирования и отсутствию гарантий безопасности данных. Как отметил эксперт Филипп Кулин, компаниям может оказаться проще «платить небольшие штрафы», чем подключиться к НДПИ в силу всех указанных причин. Также многие эксперты подчёркивают, что среди компаний существует боязнь слежки.