В России впервые продали квартиру, показанную покупателю в виртуальной реальности

По словам представителя компании, сделка по покупке квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена с клиентом из Красноярска. Уже сейчас в рамках пилотного проекта на рынке представлено около 100 аккредитованных объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Калининграде, которые можно приобрести при помощи этой самой VR-ипотеки.

Напомним, что сервис с использованием виртуальной реальности позволяет оценить все характеристики покупаемого объекта недвижимости не выходя из дома — достаточно лишь воспользоваться специальным гаджетом, в котором можно изучить все интересующие клиента моменты.