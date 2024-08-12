В России впервые прошла защита дипломов в соавторстве с нейросетью

Этим летом НИУ ВШЭ опробовал инновационный подход к написанию дипломов и курсовых работ: студенты начали использовать нейросеть YandexGPT. Университет разрешил применять эту генеративную технологию для упрощения рутинных задач, таких как сбор и анализ информации, проверка текста на ошибки и структурирование материала. Благодаря этому многие студенты смогли сэкономить время и сосредоточиться на более творческих аспектах своей работы.

Результаты эксперимента оказались впечатляющими: более половины студентов, воспользовавшихся нейросетью, получили высшие баллы. По словам Евгения Соколова, руководителя департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ, использование таких технологий способствует успешному выполнению задач и созданию новых продуктов. В следующем году университет планирует расширить список направлений, где можно будет использовать YandexGPT.

Студенты отметили, что наиболее полезной функцией нейросети стал поиск ошибок и суммирование данных. Также активно использовались возможности для ведения дискуссий, генерации изображений и оформления текста. Дарья Козлова из Яндекс. Образования подчеркнула, что это сотрудничество помогает студентам развивать навыки работы с ИИ и критическое мышление, что станет важным в их будущей профессиональной деятельности.