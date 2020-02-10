В России впервые проведут перепись белых медведей

В первую очередь, в 2021 году, будут подсчитаны животные, находящиеся на территории Чукотского и Восточно-Сибирского морях. Затем посчитают медведей, которые находятся в морях Лаптевых и Карском — случится это через год, в 2022 году. Ну и на 2023 год оставили тех животных, что обитают в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. Планируется, что вестись подсчет будет с использованием различной техники, в том числе и вертолетов.

”Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны”, — рассказали представители Минприроды.