В России впервые провели операции с использованием напечатанных на 3D-принтере протезов

В Томском политехническом университете совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ, созданы новые имплантаты для операций по восстановлению челюстно-лицевой области. Это первая технология такого рода, разработанная в России. Трое пациентов уже получили помощь с использованием этих уникальных полимерных имплантатов.

Производство имплантатов основано на фторсодержащих полимерах, которые создаются с использованием 3D-печати на основе компьютерной томографии. Весь процесс, начиная от сырья до готового имплантата, осуществляется в России. Исследования в этой области поддерживаются федеральной программой «Приоритет-2030».

Такие имплантаты обладают рядом преимуществ: они лёгкие, быстро врастают в организм, не мешают проведению лучевой терапии. Комбинация 3D-печати и данных компьютерной томографии позволяет настроить каждый имплантат под конкретного пациента. Этот новый метод уже успешно применяется в клинической практике, а дальнейшие исследования планируют расширить и улучшить эту технологию.