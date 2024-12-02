В России впервые провели операцию по установке протеза с помощью робота

В Уральском клиническом центре имени Владислава Тетюхина прошла конференция, посвящённая новым технологиям в травматологии и ортопедии. В рамках мероприятия провели показательную операцию по эндопротезированию коленного сустава, где в роли ассистента выступал робот. Процесс занял около двух часов, продемонстрировав возможности автоматизации в медицине.

Как объяснил врач Сеченовского университета Андрей Грицюк, роботы пока не способны полностью заменить опытных хирургов, но в отдельных задачах оказываются точнее. Например, робот может выполнять резку костей с минимальными отклонениями, что важно для сложных операций. Это позволяет повысить качество работы и минимизировать риск ошибок.

Дмитрий Тетюхин, акционер центра и сын его основателя, отметил, что такие конференции способствуют профессиональному развитию специалистов. Он выразил надежду, что проведение подобных встреч станет регулярным и позволит укрепить связь между коллегами, делящимися своим опытом.