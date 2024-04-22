В России впервые провели операцию с использованием дополненной реальности

В Оренбургской областной клинической больнице имени В. И. Войнова впервые использовали технологии дополненной реальности (AR) во время операции. Пациентом был мужчина с опухолью диаметром 3 см, для которого провели ряд этапов операции:

Сначала ему сделали компьютерную томографию с контрастным усилением, а потом на основе этих данных создали 3D-модель опухоли. После этого модель встроили в реальное операционное поле с помощью специальной программы трёхмерной визуализации. Заместитель главного врача больницы по хирургической работе, Дмитрий Демин, отметил, что применение AR значительно улучшило эффективность и безопасность операции, и пациент быстро восстановился после неё.