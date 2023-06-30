В России впервые создали главную деталь «геномного принтера»

Томские учёные разработали особую печатающую головку для «геномного принтера» — пьезоэлектрический дозатор. Он формирует капли объёмом порядка 500 пиколитров, что гораздо меньше толщины человеческого волоса. Эта сложная технология позволяет точно дозировать жидкие материалы, и её тестирование начнётся в скором времени.

ТУСУР ведёт проект разработки «геномного принтера» вместе с АО «НПФ «Микран». Их основная задача — создать пьезоэлектрический дозатор, который сможет точно дозировать жидкие материалы с объёмом капли от 100 пиколитров. Уже получены опытные образцы дозатора, и скоро будет проведён эксперимент по полноценному твердотельному синтезу олигонуклеотидов.

Пьезоэлектрический дозатор формирует капли с заданной частотой, и специальное оборудование контролирует их параметры. Это позволит совершенствовать отечественные печатающие головки и обеспечит технологический суверенитет в области синтеза ДНК и других смежных направлениях. Проект «геномного принтера» позволит сделать доступной и ускорить работу с генными конструкциями и синтезом коротких фрагментов ДНК.