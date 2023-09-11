В России впервые в мире прошёл концерт под управлением ИИ

На Мариинской сцене в ходе Восточного экономического форума 2023 года состоялся уникальный концерт, где искусственный интеллект вместе с Большим симфоническим оркестром исполнил Симфонию № 1, созданную композитором Петром Дрангой. Это историческое событие стало первым в мире, где нейросеть, разработанная Сбербанком, выступила на музыкальной сцене, демонстрируя свои творческие способности.

Искусственный интеллект, известный как SymFormer и разработанный Сбербанком, был доучен для этой уникальной возможности. Важной особенностью концерта было то, что SymFormer импровизировал в режиме реального времени, опираясь на предоставленную информацию. Этот проект стал шагом в развитии искусственного интеллекта и его творческого потенциала.

Композитор Петр Дранга подчеркнул, что репетиции с искусственным интеллектом проводились в тесном взаимодействии. Искусственный интеллект самостоятельно решал, когда вступать в музыкальное произведение. Эта симфония состоит из четырёх частей, в первых двух частях солирующая партия была исполнена китайскими музыкантами, а SymFormer контролировал выразительность музыки на сцене. В последних двух частях аудитория могла услышать импровизацию от SymFormer в режиме реального времени. Это событие подчеркнуло потенциал искусственного интеллекта в мире музыки и искусства.