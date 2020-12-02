В России впервые выйдет книга, полностью переведенная Яндекс.Переводчиком

Книгу, переведенную сервисом Яндекса представили в издательстве Individuum. Автором самой книги выступил знаменитый английский экономист Дэниел Сасскинд. В его произведении рассказывается о грядущей эпохе искусственного интеллекта. По словам представителей отечественной компании, книга «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться», объем которой составил 350 страниц, была переведена Яндекс.Переводчиком с английского на русский в течении 40 секунд. Отмечается, что для этого был использован один из алгоритмов сервиса, который используется для больших текстов.

Интересно, что и изображение, размещенное на обложке книги, было создано посредством нейросети Яндекса.