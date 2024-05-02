В России впервые выписан штраф за кражу рилса

Арбитражный суд Подмосковья решил взыскать компенсацию в размере 300 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя за копирование видео из Instagram*. Обвиняемый использовал рилс (видео) Meta* без разрешения для рекламы своих услуг, что привлекло внимание следствия и привело к судебному разбирательству. Юрист Дарина Лисецкая, представляющая заявительницу, подтвердила эту информацию.

Решение суда стало первым случаем защиты авторских прав на рилс. В центре спора оказался видеоролик «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки», созданный блогером-риелтором. Это видео было скопировано другим блогером без разрешения, что привело к судебному процессу. По мнению экспертов, это решение поднимает важные вопросы о защите интеллектуальной собственности в социальных сетях и отношениях между блогерами.

Депутат Госдумы Антон Горелкин выразил опасения относительно данного решения, считая, что оно может легитимизировать использование запрещённых в России социальных сетей. Он высказал мнение о необходимости введения запрета на рекламу в таких соцсетях и ограничений на упоминания их названий в публичных материалах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена