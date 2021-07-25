В России впервые взлетел самолет с электродвигателем Як-40ЛЛ

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Фонда перспективных исследований, сообщило издание РИА Новости.

“Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку”, — поделились представители пресс-службы.

Сообщается, что гибридная силовая установка на базе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя оборудована двумя штатными турбореактивными двигателями. В ее составе блок аккумуляторных батарей, электродвигатель, мощность которого достигает 500 кВт и предназначенный для его питания энергоузел. Особенностью электромотора стало то, что он экономичнее на 5-20% аналогов. Это стало возможным благодаря эксплуатации высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения.