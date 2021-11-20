В России врачей-антипрививочников могут лишать дипломов

В России врачей-антипрививочников могут лишать дипломовЭту идею поддержал Александр Гинцбург
Так называемые врачи-антипрививочники поступают непрофессионально с точки зрения кандидата медицинских наук, сенатора Александра Башкина. Его предложение о пожизненном лишении таких специалистов профессиональных дипломов и, как следствие, права заниматься врачебной практикой и поддержал Гинцбург.
Учёный подчеркнул, что полностью поддерживает эти предложения.
Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет.