В России врачи отказались принимать раковых больных без платных тестов на COVID-19

Одна из онкобольных города, Вахида, вынуждена каждые 20 дней тратить по 3 тыс рублей на анализ, передает слова пациентки Telegram-канал Mash. При этом в качестве объяснений, почему женщина должна самостоятельно проходить тестирование, руководство медучреждения называет отсутствие у них тестовых систем. В случае, если у Вахиды (или любого другого ракового больного) документ об отрицательном анализе отсутствует, их отказываются принимать.

Пациентка также добавила, что недавно в поликлинике начали массово отменять плановые записи даже при наличии теста. При этом со слов Mash, симптомы коронавируса проявились у заведующей отделением химиотерапии пермской больницы. Также Многие медработники заведения уже переболели COVID-19 летом.