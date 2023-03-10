В России все интернет-магазины обяжут проверять товары на контрафакт

Сейчас такой практики нет, поэтому признать товар контрафактом затруднительно. При этом на известных площадках, таких как Ozon и Яндекс.Маркет, доля контрафактной и нелегальной продукции составляет 8–13% и 4–7% соответственно.

Правила могут принять в связи с тем, что увеличивается число жалоб покупателей на нарушения продавцами порядка рассмотрения претензий, нередко возникают сложности при возврате товара.

И чтобы решить эту проблему, регулятор — в данном случае Роспотребнадзор и, вероятно, Минпромторг — могут обязать маркетплейсы проверять продавцов. Для этого им могут предложить использовать систему «Честный знак», в которой есть вся информация о зарегистрированных продавцах и об изделиях с маркировкой.