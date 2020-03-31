В России все же перенесли весенний призыв из-за коронавируса

Так, согласно имеющимся данным, новобранцы будут отправлены на службу не ранее, чем 20 мая. При этом газета также рассказала, что точные сроки работы призывных комиссий все еще не установлены, хоть они и столкнулись с изменениями в своей работе.

”Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая”, — написали журналисты “Красной звезды”.