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В России все же перенесли весенний призыв из-за коронавируса
Первые отправки состоятся не ранее 20 мая текущего года
Российское издание “Красная звезда” опубликовало свежий материал, в котором говорится о том, что Минобороны все же решило перенести весенний призыв в России из-за коронавируса.
Так, согласно имеющимся данным, новобранцы будут отправлены на службу не ранее, чем 20 мая. При этом газета также рассказала, что точные сроки работы призывных комиссий все еще не установлены, хоть они и столкнулись с изменениями в своей работе.
”Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая”, — написали журналисты “Красной звезды”.