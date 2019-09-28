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В России вступил в силу закон о штрафах за незарегистрированные дроны

А также за несогласованное использование
Буквально вчера вступило в силу правило, по которому все беспилотные средства массой от 0,25 до 30 кг обязаны быть зарегистрированными в Росавиации. До 27 сентября регистрация требовалась только при массе свыше 30 кг.

Известно, что за эксплуатацию дронов, которые не были зарегистрированы, владельцу грозит штраф в размере до 2,5 тысячи рублей. Также отмечается, что даже для незарегистрированных беспилотных средств требуется согласование вылета, а в случае пренебрежения данному правилу предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Напомним, что на регистрирование дронов владельцу дается порядка 10 дней после приобретения или импорта в Россию. На все беспилотники, которые приобретались до 27 сентября действует послабление, в рамках которого есть возможность зарегистрировать средство в течении месяца.

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