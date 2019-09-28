В России вступил в силу закон о штрафах за незарегистрированные дроны

Известно, что за эксплуатацию дронов, которые не были зарегистрированы, владельцу грозит штраф в размере до 2,5 тысячи рублей. Также отмечается, что даже для незарегистрированных беспилотных средств требуется согласование вылета, а в случае пренебрежения данному правилу предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Напомним, что на регистрирование дронов владельцу дается порядка 10 дней после приобретения или импорта в Россию. На все беспилотники, которые приобретались до 27 сентября действует послабление, в рамках которого есть возможность зарегистрировать средство в течении месяца.