В России всё больше заболевших COVID-19: будут ли всех отправлять на «удалёнку» снова

В России всё больше заболевших COVID-19: будут ли всех отправлять на «удалёнку» сноваВрачи поспорило об этом в прямом эфире
Это был комментарий на слова руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Бутенко, призвавшего ввести «удалёнку» из-за угрозы новой вспышки COVID-19. По мнению Крючкова, удалённый формат — эффективная мера, поскольку позволяет разгрузить транспорт, не допускает скопления людей в закрытых помещениях. Но важный момент: «удалёнка» должна соблюдаться на деле, а не имитироваться.
Также Крючков отметил, что измерение температуры в школе не даст необходимого результата — отсеет острые случаи, но вирус продолжит распространяться.
Измерение температуры отсеет самые жесткие случаи, но мешать распространению вируса это не будет. Ограничения нужно вводить уже с 1 сентября. У меня большие опасения вызывает вторая половина сентября, если ограничений не будет, то тогда начнется мощный всплеск. В этом сезоне никто не знает, какие будут суточные цифры, но, думаю, что за 100 тысяч случаев мы уйдем. Не в сентябре, конечно, а в октябре или начале ноября.
С коллегой не согласился педиатр Андрей Продуес. По его мнению, «удалёнка» не нужна была ни раньше, ни тем более сейчас. На основании научных исследований доказано, что удалённый формат не способствует остановке распространения коронавируса, тем более омикрон-штамма.
Всё доказано научными исследованиями, статистикой, что «удалёнка» не способствует остановке распространения вируса, тем более штамма «омикрон». Решение об удалённой работе будет скорее административным, чем основанным на науке.
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