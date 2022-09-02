В России всё больше заболевших COVID-19: будут ли всех отправлять на «удалёнку» снова

Это был комментарий на слова руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Бутенко, призвавшего ввести «удалёнку» из-за угрозы новой вспышки COVID-19. По мнению Крючкова, удалённый формат — эффективная мера, поскольку позволяет разгрузить транспорт, не допускает скопления людей в закрытых помещениях. Но важный момент: «удалёнка» должна соблюдаться на деле, а не имитироваться.

Также Крючков отметил, что измерение температуры в школе не даст необходимого результата — отсеет острые случаи, но вирус продолжит распространяться.