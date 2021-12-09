В России введут цифровой рубль для борьбы с коррупцией

Как пояснил Краснов, цифровой рубль позволит повысить прозрачность расчётов, благодаря чему будет труднее проводить коррупционные схемы и отмывать деньги.

«Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчётов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег. Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — уточнил Генпрокурор России