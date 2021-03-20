В России введут электронные паспорта с 1 декабря 2021 года

Так, в соответствии с документом, москвичи смогут приступить к оформлению и получению электронных паспортов уже в начале декабря. Что касается жителей других регионов, они получить электронные паспорта смогут не позднее 1 июля 2023 года.

Отметим, что электронный паспорт представляет из себя пластиковую карту, оснащенную чипом с данными о гражданине. В том числе чип будет содержать в себе фотографию и отпечатки пальцев. Предполагается также использование мобильного приложение, которое будет применяться в России наравне с обычным паспортом. Возможно в чип начнут внедрять и другие данные, к примеру, водительское удостоверение.