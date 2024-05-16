В России введут маркировку видеоигр с помощью QR-кодов

Минпромторг готов рассмотреть предложение о маркировке видеоигр с помощью QR-кодов. Это может стать частью эксперимента, начатого в 2023 году. Идея маркировки пришла от Русской ассоциации дистрибьюторов и импортёров видеоигр (РАДИ), чтобы бороться с серыми поставками игрового оборудования и программного обеспечения.

Минпромторг подчеркнул необходимость подготовки и проработки деталей эксперимента, включая список продукции, подлежащей маркировке, и характерные нарушения в отрасли. РАДИ подтверждает, что внедрение маркировки не повлияет на цены игр, но потребует финансовых вложений в создание IT-системы для генерации QR-кодов.

Несмотря на поддержку инициативы со стороны крупных дистрибьюторов и игровых магазинов, существуют опасения по поводу необходимости доработки деталей инициативы для учёта интересов всех участников рынка.