В России введут номерные знаки для электросамокатов

Речь идёт о присваивании этим устройствам номерных знаков, а также введении презумпции виновности водителей и ряд других правил для снижения риска ДТП.

Основные положения предложенного законопроекта включают запрет на движение по городским дорогам без номерных знаков для любых средств передвижения, способных двигаться быстрее 5 км/ч.

Также предлагается запретить движение быстрее 5 км/ч по скользким дорогам, например, в дождь. Вместе с тем законотворцы хотят принять презумпцию виновности водителя самоката или велосипеда при столкновении с пешеходом на тротуаре или переходе.

Депутаты уверены, что если эти правила не будут приняты, стране придётся отказаться от использования электросамокатов и моноколёс ради безопасности пешеходов, как это сделали в Шанхае и Сингапуре.

Они считают, что предложенные правила позволят уместно интегрировать все виды средств индивидуального передвижения в транспортную инфраструктуру России.