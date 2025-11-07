В России введут новые ограничения: сутки без СМС и интернета после роуминга

Ограничения затронут абонентов, которые находились в международном роуминге или не использовали свою сим-карту более 72 часов. В течение 24 часов после таких событий для них будет заблокирована работа мобильного интернета и сервиса СМС.

Для досрочного снятия блокировки потребуется пройти простую процедуру верификации. Абоненту нужно будет перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего доступ к услугам восстановят.

По информации издания, эта мера направлена на борьбу с так называемыми «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников. Ранее аналогичные ограничения уже ввели для иностранных номеров.