Наука и технологии
02:44, 12 мая 2023
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В России введут новые штрафы за отказ удалять запрещённую информацию на сайтах и в соцсетях

С таким предложением выступили в Госдуме

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовке законодательной инициативы, предполагающей введение обязательной модерации контента всеми интернет-ресурсами. Ранее такие меры были приняты в отношении соцсетей.

Согласно предложению, будущий законопроект обяжет сайты самостоятельно следить за публикуемой информацией и незамедлительно удалять то, что будет запрещено. Закон направлен на то, чтобы интернет-платформы не ждали реакции Роскомнадзора, а сами оперативно принимали решение.

«В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать своё содержание и инициативно удалять всё, что нарушает закон», — сообщил Хинштейн.

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