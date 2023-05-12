В России введут новые штрафы за отказ удалять запрещённую информацию на сайтах и в соцсетях

В России введут новые штрафы за отказ удалять запрещённую информацию на сайтах и в соцсетяхС таким предложением выступили в Госдуме
Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подготовке законодательной инициативы, предполагающей введение обязательной модерации контента всеми интернет-ресурсами. Ранее такие меры были приняты в отношении соцсетей.
Согласно предложению, будущий законопроект обяжет сайты самостоятельно следить за публикуемой информацией и незамедлительно удалять то, что будет запрещено. Закон направлен на то, чтобы интернет-платформы не ждали реакции Роскомнадзора, а сами оперативно принимали решение.
«В этой связи вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать своё содержание и инициативно удалять всё, что нарушает закон», — сообщил Хинштейн.