В России введут поддержку пассажиров с детьми при задержках рейсов

Как пояснила в беседе с 360.ru Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, особое внимание уделяется созданию комфортных условий ожидания. Среди предложений — организация специализированных зон отдыха и детских игровых площадок в аэропортах.

Для пассажиров с детьми и беременных женщин должны быть предусмотрены места, где можно спокойно провести время при задержке рейса. Также рассматривается возможность предоставления спальных мест при длительных ожиданиях, отметила Буцкая.

Инициатива направлена на улучшение условий для уязвимых категорий путешественников.