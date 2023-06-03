В России введут подтверждение личности в интернете вдобавок к паспорту

В России введут подтверждение личности в интернете вдобавок к паспортуНекий идентификатор
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радио «Говорит Москва» рассказал, что в России профильные ведомства и IT-специалисты обсуждают возможность создания «защищённого интернета» и внедрения уникальных идентификаторов для доступа в Сеть.
Что это будет, до конца не понятно. По словам Свинцова, попасть в такой интернет можно будет только предварительно зарегистрировавшись по паспорту. Человеку будет присвоен уникальный код — что-то наподобие доменного имени.
Но такой интернет будет «прозрачным»: «…спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом».
При этом останется и «незащищённая» версия интернета, но пользователи сами будут нести ответственность за свои персональные данные.
Мы разговаривали с нашими специалистами из МГУ и Минцифры, нам придётся поменять технологию интернета. Сегодняшняя технология, когда есть возможность входить в сеть с анонимных устройств, будет изменена. Это будет выглядеть так: вы попадаете в защищённый интернет только заранее зарегистрировавшись в нём. Вы регистрируетесь по паспорту, получаете аналог доменного имени и с этим идентификатором вы с любой точки мира заходите в защищённую часть интернета. Будет единый оператор, который оперирует всеми нашими персональными данными.