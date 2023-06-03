В России введут подтверждение личности в интернете вдобавок к паспорту

Что это будет, до конца не понятно. По словам Свинцова, попасть в такой интернет можно будет только предварительно зарегистрировавшись по паспорту. Человеку будет присвоен уникальный код — что-то наподобие доменного имени.

Но такой интернет будет «прозрачным»: «…спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом».

При этом останется и «незащищённая» версия интернета, но пользователи сами будут нести ответственность за свои персональные данные.