В России введут штрафы за оскорбление полицейских

На данный момент МВД опубликовало заявку данного закона на обсуждение. Сообщается, что данный запрет необходим, чтобы не допустить попыток причинения ущерба репутации, чести и достоинства сотрудников полиции. По данному закону будет осуществляться блокировка интернет-ресурсов, которые демонстрируют очевидное “неуважение к органам внутренних дел” и впоследствии выписка штрафа тем лицам, которые разместили неугодный материал.

Ожидается, что закон будет действовать с января 2020 года. Предполагается, что он будет работать на базе ранее созданных механизмов блокировки и штрафов за публикации, оскорбляющие российские власти.