В России введут систему распознавания лиц для предотвращения краж в магазинах

Система была разработана интернет-провайдером “ЭР-Телеком” и включает в себя 290 камер в 22 гипермаркетах сети. Видеокамеры предоставляют различные данные о покупателях: их численности в магазине на данный момент, их поле и возрасте, наиболее популярных зонах продаж, активности персонала, а также о случаях воровства.

Что важно, система способна сохранять визуальные данные воров и автоматически “узнает” их при повторном визите. И если человек, ранее замеченный за воровством, вернется в магазин вновь, сотрудники службы безопасности мгновенно получат уведомление об этом на свои мобильные телефоны.

”Решение не вносит никаких ограничений в жизнь людей, оказавшихся в базе неблагонадежных покупателей. Они смогут заходить в свои любимые магазины, однако наблюдение за их поведением будет более пристальным”, — уточнил руководитель управления продуктами для корпоративных клиентов “ЭР-Телекома” Александр Жуков.