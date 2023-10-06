В России введут страховку для водителей электросамокатов

В Государственной Думе обсуждают возможность введения обязательного страхования для людей, которые часто пользуются электросамокатами и электровелосипедами. По сути, это значит, что если вы часто катаетесь на таких средствах передвижения, вам нужно будет купить страховку на случай, если что-то пойдёт не так.

Инициатива пришла от депутатов, которые считают, что такие меры могут помочь компенсировать ущерб, который могут причинить другим людям в случае аварии с вашим электросамокатом или велосипедом. Один из депутатов говорит, что в настоящее время очень сложно получить компенсацию от курьеров, которые используют эти средства, так как у них обычно нет надёжной регистрации.

Даже Центральный банк выразил беспокойство из-за увеличившегося числа аварий с электросамокатами и велосипедами. Они поддерживают идею страхования, но считают, что нужно внести и другие изменения, такие, как идентификация пользователей, фиксация аварий и более строгие правила эксплуатации электротранспорта.