Наука и технологии
Опубликовано 10 ноября 2025, 11:16
1 мин.

В России введут технологический сбор на электронику

Средства направят на поддержку отечественной промышленности
В России планируется введение технологического сбора на отдельные категории электронной продукции. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, соответствующие поправки в закон о промышленной политике уже разработаны Минпромторгом и внесены на рассмотрение правительства.
В России введут технологический сбор на электронику

© Ferra.ru

Плательщиками сбора станут как импортеры, так и российские производители соответствующей продукции. Ставка будет устанавливаться для каждой товарной единицы отдельно, с учетом ее стоимости, но не превысит 5000 рублей. Перечень товаров, подлежащих обложению, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет, начиная с готовой продукции.

Сбор затронет только те товарные категории, где доля отечественных производителей остается невысокой. Средства планируется направлять на финансовую поддержку развития российской радиоэлектроники и микроэлектроники.

Реализацией механизма займется Минпромторг, а оператора сбора определит правительство. К нему предъявят требования по технологической оснащенности и опыту взаимодействия с государственными системами.

В случае принятия поправок новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.