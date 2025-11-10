В России введут технологический сбор на электронику

Плательщиками сбора станут как импортеры, так и российские производители соответствующей продукции. Ставка будет устанавливаться для каждой товарной единицы отдельно, с учетом ее стоимости, но не превысит 5000 рублей. Перечень товаров, подлежащих обложению, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет, начиная с готовой продукции.

Сбор затронет только те товарные категории, где доля отечественных производителей остается невысокой. Средства планируется направлять на финансовую поддержку развития российской радиоэлектроники и микроэлектроники.

Реализацией механизма займется Минпромторг, а оператора сбора определит правительство. К нему предъявят требования по технологической оснащенности и опыту взаимодействия с государственными системами.

В случае принятия поправок новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.