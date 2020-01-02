В России ввели налоги на вейпы и электронные сигареты

По официальным данным, ставка акциза на подобные устройства в текущем году составит 50 рублей за штуку, а за каждый миллилитр жидкости для электронных систем будут собирать по 13 рублей. Что интересно, еще несколько дней назад ни одна из вышеперечисленных позиций не облагалась никаким налогом.

По словам экспертов, введение нового налога на различные электронные устройства нагревания табака вряд ли сильно ударит по кошельку конечного потребителя, так как в среднем подобные девайсы продаются по цене от 1 тыс рублей, а значит лишние 50 рублей в виде налога не изменят политику ценообразования электронных сигарет.