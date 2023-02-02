В России ввели штрафы для провайдеров за некачественный интернет

Если оператор связи не сможет обеспечить устойчивую и качественную интернет-связь, в том числе взаимодействие пользователей с другими операторами на территории и за пределами России, новые поправки как раз и направлены на привлечение за это к административной ответственности.

Также поправки направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России, принятого в 2021 году.

Согласно поправкам, суммы штрафов будут варьироваться в зависимости от различных факторов. Должностных лиц могут оштрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, частных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч рублей. На юрлиц может быть наложен штраф до 50 тысяч рублей.