В России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя

Таким образом, размер штрафа за производство порошкового алкоголя составляет от пяти тысяч до значительных 20 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам грозит более крупный штраф, размер которого варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, в то время как юридическим лицам, в случае нарушения, придется выложить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, что зимой текущего года вступил в силу закон, согласно которому россиянам запрещается производить порошковую алкогольную продукцию.