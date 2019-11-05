Наука и технологии
Сегодня 14:21
В России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя
Минимальный штраф равен пяти тысячам
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу, которая подразумевает наложение штрафов за производство порошкового алкоголя. Известно, что Путин подписал данный закон, который на сегодняшний день успешно вступил в силу.
Таким образом, размер штрафа за производство порошкового алкоголя составляет от пяти тысяч до значительных 20 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам грозит более крупный штраф, размер которого варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, в то время как юридическим лицам, в случае нарушения, придется выложить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Напомним, что зимой текущего года вступил в силу закон, согласно которому россиянам запрещается производить порошковую алкогольную продукцию.